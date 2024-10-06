Отопительный сезон в Можайске начнется 7 октября

Осень в Можайске выдалась теплой, но по прогнозам синоптиков температура воздуха будет снижаться. Власти приняли решение запустить отопление в жилые дома с 7 октября.

Социальные объекты и учреждения отапливают с 29 сентября.

«Наши котельные и вся система отопления готовы к новому осенне-зимнему периоду. Мы провели профилактику на всех объектах теплоснабжения, прошли гидравлические испытания и пробные топки», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Этим летом заменили 2380 метров теплосетей и горячего водоснабжения, в том числе аварийные участки.

Жители могут позвонить в диспетчерскую по телефону, если у них возникли вопросы: 8(496) 382-18-96.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».