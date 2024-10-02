Отопительный сезон начался в Ленинском округе

Отопительный сезон стартовал в Ленинском городском округе 30 сентября. Первыми будут обеспечены теплом детские сады, школы и больницы, затем наступит очередь жилых домов.

Все котельные муниципалитета были готовы к запуску отопления. Специалисты выполнили промывку котлов и теплоносителей, провели пробные топки и противоаварийные тренировки, а также заготовили запасы топлива на случай экстренных ситуаций.

Глава округа Станислав Каторов рассказал, что решение включить отопление раньше, чем предполагается по нормативам среднесуточных температур, было принято по просьбе жителей.

«Для обеспечения плавного и безаварийного вхождения в отопительный сезон процесс подключения будет происходить постепенно», — сказал руководитель муниципалитета. Он пообещал, что тепло придет в жилые дома в течение нескольких ближайших дней.

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