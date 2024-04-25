Отопительный сезон в Химках завершится 26 апреля | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 18:55 Отопительный сезон в Химках завершится 26 апреля Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Отопительный сезон в городском округе Химки подходит к концу. В домах начнут отключать тепло с пятницы 26 апреля, сообщил вице-губернатор региона, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Отключение проведут поэтапно. Сначала тепло перестанет поступать на предприятия и административные учреждения, а после — в жилые дома, школы, детские сады и лечебные учреждения.

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«С пятницы, 26 апреля, в регионе планируют завершить отопительный сезон. Среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней превышала плюс восемь градусов. Если же ночью будет ниже нуля, то отопительный период продлят еще на четыре дня», — отметил вице- Евгений Хромушин.

Планируется, что в этом году в Химках отремонтируют 38 центральных тепловых пунктов, 17 котельных и теплосетей по 82 адресам, где в прошедший отопительный сезон были порывы. Вместе с тем обновят восемь километров теплосетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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