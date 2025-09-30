Отопительный сезон в Балашихе начался в плановом режиме

В городском округе Балашиха отопительный сезон проходит согласно плану. Все 78 котельных округа работают на полную мощность, обеспечивая надежное теплоснабжение жителей и социальных учреждений.

К теплу уже подключены все 264 социальных объекта: школы, детские сады, медицинские, спортивные и культурные учреждения. Кроме того, отопление подано во все 2086 многоквартирных домов округа.

Подача тепла осуществляется постепенно, что позволяет избежать перегрузок в системе и обеспечить стабильную работу всей теплосети. Такой подход гарантирует комфортные условия проживания и работы для всех жителей Балашихи.

К началу сезона котельные и более 400 километров тепловых сетей были приведены в полную готовность. Также проведены необходимые ремонтные и профилактические работы на 642 километрах сетей водоснабжения и 525 километрах сетей водоотведения.

Подготовка к отопительному сезону в управляющих компаниях округа ведется системно и планомерно. Работы стартовали сразу после завершения предыдущего сезона, что позволяет своевременно и качественно обеспечивать теплом все жилые и социальные объекты.