Отопительный сезон продлили в Павловском Посаде до 19 мая

Администрация округа приняла решение о продлении отопительного сезона в этом году. Об этом сообщил глава округа Денис Семенов, объяснив это заботой о создании комфортных условий проживания в связи с сохраняющейся прохладной погодой.
Глава округа подчеркнул, что с наступлением 19 мая Комплекс сервисных служб Московской области начнет планомерный перевод систем теплоснабжения на летний режим функционирования. Это этап в подготовке к новому отопительному сезону, включающий в себя профилактические работы, ремонт и замену оборудования.
Несмотря на переходный период, администрация обещает приложить все усилия для обеспечения стабильной работы инженерных сетей, особенно в ночное время, когда температура воздуха может понижаться. Это позволит избежать резких перепадов температуры в квартирах и домах жителей округа.
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