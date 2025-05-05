Отопительный сезон продлили в Павловском Посаде до 12 мая из-за похолодания

Глава Павлово-Посадского городского округа оперативно отреагировал на резкое ухудшение погодных условий и принял решение о продлении отопительного сезона до 12 мая. Это решение было озвучено на внеочередном совещании с представителями коммунальных и дорожных служб, а также с организациями, обеспечивающими город теплом, водой и электроэнергией.

На совещании были проанализированы вопросы бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения в предстоящие выходные и праздничные дни. Особое внимание было уделено подготовке к возможным неблагоприятным погодным условиям, включая мониторинг состояния инженерных сетей и оперативное реагирование на возникновение внештатных ситуаций.

В ночь на второе мая на территории всего Подмосковья наблюдалось резкое понижение температуры воздуха до пяти градусов по Цельсию, сопровождавшееся обильным снегопадом.