Отопительный сезон обсудили на оперативном совещании в Павловском Посаде

Социальные объекты почти полностью готовы к отопительному сезону. Осталось подписать документы по двум учреждениям в Электрогорске. Управляющие компании сейчас устраняют замечания «Мособлводоканала» по жилому фонду.

На текущей неделе Сергей Балашов проведет объезд строящихся блочно-модульных котельных в Кузнецах, Алферове и Ефимове, что оценить темпы работ. Все три объекта планируют сдать до конца года.

На совещании также обсудили вопросы благоустройства и чистоты. ВРИП главы округа поручил усилить контроль за вывозом мусора. Также было отмечено, что ресурсоснабжающие организации затягивают сроки восстановления асфальта после проведенных работ.

«Взял этот вопрос на особый личный контроль — дороги и тротуары должны быть приведены в нормативное состояние оперативно. Ставим задачи и работаем дальше», — подчеркнул Сергей Балашов.