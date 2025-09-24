Отопительный сезон начнется в Щелкове на этой неделе

Глава городского округа Андрей Булгаков провел в администрации Щелкова оперативное совещание, в котором также приняли участие представители соседних муниципалитетов — Лосино-Петровского и Фрязина. Главной темой обсуждения стало начало отопительного сезона.

Предварительно в городском округе провели пробные топки на 52 котельных из 65, чтобы проверить готовность систем. Остальные будут отработаны в ближайшие дни.

Андрей Булгаков сообщил, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева отопление начнут включать на этой неделе. «В первую очередь на социальных объектах: в школах, детских садах и больницах. Следом — многоквартирные дома», — пояснил руководитель муниципалитета.

Синоптики обещают похолодание к концу текущей недели. Сейчас специалисты устраняют последние замечания, окончательно выравнивают давление в сетях, чтобы обеспечить всех жителей Щелкова, Фрязина и Лосино-Петровского теплом.

Осенью в городском округе также завершат масштабную модернизацию объектов теплоснабжения — котельных, тепловых пунктов и сетей. На эти цели направлено более 2 миллиардов рублей.