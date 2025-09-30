Отопительный сезон начался в Зарайске

Почти все котельные округа обеспечили теплом социальные учреждения и жилые дома. Первоначально начали отапливать больницы, школы и детские сады, а затем — квартиры жителей.

Исключением стала котельная «Металлистов», обслуживающая квартал Южный, частично улицы Металлистов, Октябрьскую и Комсомольскую. Там завершается замена старой теплотрассы, которая ведется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Глава Зарайска Виктор Петрущенко сообщил, что специалисты заканчивают монтаж, проверку и промывку системы проведут на следующий день. «Мы сделаем все возможное, чтобы к вечеру следующего дня батареи у жителей Южного стали теплыми», — отметил руководитель муниципалитета. На других участках, где ситуация немного сложнее, тепло начнет поступать через пару дней.

Коммунальные службы продолжают устранять мелкие неполадки, часто возникающие в начале отопительного сезона. Половина из 60 поступивших от жителей заявок уже отработаны.