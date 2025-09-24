Отопительный сезон начался в Волоколамском округе

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова подписала постановление о старте отопительного сезона 2025–2026 годов. Все 54 котельные муниципалитета готовы обеспечивать жителей теплом.

В первые дни специалисты проводят плановые технические процедуры: запуск котельных, заполнение теплосетей, настройку оборудования. В завершение процесса устранят локальные проблемы — завоздушивание систем, чтобы обеспечить их безопасную и качественную работу

«На растопку системы отводится 14 дней, в течение которых тепло будет поэтапно поступать в наши социальные объекты и жилые дома», — пояснила Наталья Козлова.

К отопительному сезону управляющие компании и ресурсоснабжающие организации подготовились заранее, выполнив в срок все необходимые ремонтные работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в Подмосковье строят и обновляют свыше 500 объектов теплоснабжения: котельные, тепловые пункты, а также почти 332 километра теплосетей. Они позволяют обеспечить теплом около 3,7 миллиона человек.