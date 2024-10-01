Отопительный сезон начался в Шатуре

Все котельные Шатуры начали свою работу. В округе стартовал отопительный сезон.

Уже с утра после прогрева котлов тепло начали подавать в социальные объекты в Шатуре. Так, отопление уже появилось в детском саду поселка санатория «Озеро Белое», в амбулатории, детском саду, Доме культуры и ФОКе Дмитровского Погоста, а также в школе и детсаде в деревне Левошево.

Далее коммунальщики приступят к работам по запуску тепла в многоквартирных домах. Жителей просят проявить терпение, так как запуск системы отопления — это сложный технологический процесс.

Если возникнут аварии, жителей просят сообщать об этом по телефону 112.

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