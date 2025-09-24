Отопительный сезон начался в Шатуре

В дошкольном отделении № 24 образовательного комплекса № 1 батареи уже нагрелись, и во всех помещениях установилась комфортная температура. «Впереди похолодание, а нашим ребятишкам будет тепло и уютно!» — поделилась мама одной из воспитанниц дошкольного учреждения.

В соответствии с графиком подачи тепла в ближайшие дни отопление появится во всех объектах социальной сферы. «Не позднее трех дней с даты начала отопительного периода теплоноситель подается на объекты социальной сферы, далее — не позднее шести дней с даты начала отопительного периода —жилищному фонду, и не позднее десяти дней с даты начала отопительного периода — прочим организациям», — доложил главе округа Николаю Прилуцкому его заместитель Сергей Пигуль.

Руководитель муниципалитета сообщил, что тепло в многоквартирные дома подадут до конца сентября. Одновременно управляющие компании приступят к развоздушиванию систем в отдельных квартирах.