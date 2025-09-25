Отопительный сезон начался в Пушкинском округе

Тепло включают в городском округе Пушкинский поэтапно. С 23 сентября его подали в социальные объекты, а с 29 сентября ресурсом обеспечат многоквартирные дома.

Отопительный сезон в муниципалитете начался в соответствии с постановлением администрации округа. С 23 сентября тепло начали получать детские сады, школы, поликлиники, больницы и другие социальные учреждения округа. В понедельник, 29 сентября отопление включат и в жилых домах.

Напомним, что подготовку к осенне-зимнему сезону провели заранее. С 15 сентября 27 ресурсоснабжающих организаций муниципалитета выполняли пробные запуски тепла на всех 130 котельных, расположенных на территории городского округа Пушкинский. Во время испытаний специалисты проверяют работоспособность оборудования и в случае необходимости устраняют неисправности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в регионе, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.