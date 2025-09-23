Отопительный сезон начался в Подмосковье

В Подмосковье 23 сентября стартовал плановый запуск отопления. В первую очередь тепло поступит в детские сады, школы и медицинские учреждения.

Запуск начался после того, как на всей территории региона более недели проводили пробные топки, которые полностью завершат до 26 сентября.

Они стали завершающей частью большой летней подготовки к холодам, включавшей гидравлические испытания тепловых сетей, профилактический ремонт котельных и модернизацию оборудования на некоторых объектах.

Всего в Московской области работают 2776 котельных.

В этом году наряду с цифровыми системами мониторинга к процессу подключили общественность. Инспекции в домах проводят представители Минчистоты и Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.

«Совместно с профильными ведомствами были организованы контрольные мероприятия, направленные на проверку работоспособности оборудования в котельных и тепловых пунктах, циркуляцию воды в системе, наличие слабых мест — протечек, завоздушивания стояков и прочих неполадок», — рассказала председатель координационного совета ассоциации Олеся Тыщенко.

Подача тепла в Подмосковье ведется поэтапно: сначала подключат социальные учреждения, затем батареи начнут прогревать в жилых домах, после чего тепло подадут на промышленные предприятия.

Процесс уже запущен в Балашихе, Люберцах и Чехове.

Жители региона могут уточнить даты подключения своего дома в управляющей компании или через онлайн-сервис «Карта коммунальных услуг МКД».

«Тщательная подготовка к отопительному сезону была и остается нашим абсолютным приоритетом, ведь от этого зависит комфорт и благополучие миллионов жителей Подмосковья. Вся работа — от пробных топок до пуска тепла в муниципалитетах — проводится под пристальным контролем со стороны Министерства энергетики региона. Кроме того, по поручению губернатора мы продолжаем масштабную модернизацию объектов теплоснабжения, что позволяет минимизировать риски в зимний период», — подчеркнул глава ведомства Сергей Воропанов.