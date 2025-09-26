Отопительный сезон начался в Химках

В Химках продолжается поэтапная подача отопления. Жители могут обращаться по всем вопросам в свою управляющую компанию или звонить на горячую линию администрации по телефону: +7 (495) 793-01-01, колл-центр работает круглосуточно.

Социальные объекты, включая школы, детские сады и поликлиники, уже подключены к тепловым узлам. С 29 сентября начнется подача тепла в жилые дома.

Контроль за работой всех объектов теплоснабжения осуществляет глава Химок. Вместе с заместителем по ЖКХ Александром Сорокиным и директором химкинского филиала «ТСК Мосэнерго» Сергеем Чубаровым, Елена Землякова посетила Районную тепловую станцию №240, расположенную на Нагорном шоссе. Эта станция является одной из крупнейших в округе и обеспечивает теплом более 250 многоквартирных домов и 50 социальных учреждений.

«Станция работает на расчетной мощности 240 Гкал, температура теплоносителя — 95 градусов. Дежурство — круглосуточное. Внутри находится четыре экологичных котла с минимальным выбросом вредных веществ. Рабочий состав — три котла. Оборудование полностью автоматизировано», — поделилась глава Химок Елена Землякова.

Перед началом отопительного сезона специалисты «ТСК Мосэнерго» провели гидравлические и температурные испытания. Также было обновлено 24 километра тепловых сетей и модернизированы центральные тепловые пункты. В частности, установлены современные датчики температуры, автоматизированные системы и устройства плавного пуска.