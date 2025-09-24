Отопительный сезон начался в Дмитрове

В Дмитровском муниципальном округе стартовал отопительный сезон: с 24 сентября тепло включили в зданиях детских садов, школ, больниц и других социальных объектов. С 29 сентября ресурсом обеспечат и жилые дома.

Так, котельная на Комсомольской улице в Дмитрове обслуживает 62 многоквартирных дома. На прошлой неделе там провели пробные запуски тепла. Испытания показали, что дома готовы к подключению отопления.

Ранее специалисты котельной проверили работу трех котлов, состояние труб и запорной арматуры. Помимо этого, они испытали надежность автоматики, осмотрели все тепловые узлы. По словам мастера котельной Сергея Бережняка, оборудование к старту отопительного сезона готово.

Отметим, что сейчас в котельной на Комсомольской улице работает только третий котел. Два остальных находятся в резерве. Они готовы к включению в любой момент.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в регионе, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.