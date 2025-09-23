Отопительный сезон начался в Балашихе с 23 сентября

В первую очередь тепло поступит в детские сады, школы, медицинские и культурные учреждения — объекты, где комфортная температура особенно важна для детей, пациентов и посетителей. Уже на следующий день, 24 сентября, подачу тепла начнут во все многоквартирные жилые дома и остальные социальные объекты округа.

Запуск отопительной системы пройдет поэтапно и займет несколько дней. В этот период специалисты теплоснабжающих организаций проведут тщательную проверку оборудования и настроят подачу тепла, чтобы обеспечить комфортные условия проживания и работы с учетом текущих погодных условий. Такой подход позволяет минимизировать возможные перебои и оперативно реагировать на изменения температуры воздуха.

Жителям Балашихи, у которых после начала отопительного сезона батареи остаются холодными, рекомендуется обратиться в управляющую компанию своего дома или по горячей линии администрации округа по телефону 8 (495) 529-11-90. Все обращения будут оперативно рассмотрены и переданы в соответствующие службы для быстрого решения проблем.