Отопительный сезон на соцобъектах Солнечногорска стартовал поэтапно

В городском округе Солнечногорск приступили к подаче тепла в учреждения социальной сферы. Подключение проводится постепенно и по заявкам.

В жилые дома отопление начнут подавать с 1 октября. Об этом сообщил глава округа Константин Михальков.По его словам, с 15 по 22 сентября на 53 котельных прошли пробные топки. По итогам проверки предоставлены акты выполненных работ.

«Пробная топка — это как генеральная репетиция перед большим отопительным сезоном. Мы запускаем оборудование, проверяем, как оно работает, нет ли где слабых мест, и убеждаемся, что вся система готова к бесперебойной работе в течение всей зимы. Главная наша задача — чтобы каждая квартира и каждый социальный объект в округе встретили холода в тепле», — подчеркнул Константин Михальков.

Он также отметил, что пять котельных модернизируют в 2025 году по госпрограмме. Две из них уже испытали в работе, оставшиеся три проверят в течение ближайшей недели.