Отопительный сезон на объектах Минобороны в Одинцовском округе прошел безаварийно

Сотрудники жилищно-коммунальных служб филиала Минобороны России завершили отопительный сезон 2024–2025 годов на объектах Московского военного округа. В том числе — на территории Одинцовского городского округа.

Все сезонные котельные филиала остановлены либо переведены на летний режим для подачи горячего водоснабжения. Всего филиалом эксплуатируется 409 котельных, из них: 296 на газообразном топливе, 13 на жидком топливе, 83 на твердом котельном топливе, 17 объектов на электроэнергии. Летом в общей сложности работают 173 котельных.

«Отопительный период на объектах филиала прошел без сбоев, поставка услуг по обеспечению теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения оказывалась в полном объеме. Бесперебойная поставка ресурсов, исправность техники и оборудования, а также качество работы специалистов жилищно-коммунальных служб позволило обеспечить теплом воинские гарнизоны в полном объеме», — рассказал начальник отдела эксплуатации объектов филиала Денис Благодатский.

В настоящее время специалисты приступили к выполнению плановых ремонтных работ и испытанию теплосетей для подготовки к следующему отопительному сезону. Плановый ремонт сотрудники филиала проведут на 393 объектах казарменно-жилищного фонда, теплового, и водопроводно-канализационного хозяйства.