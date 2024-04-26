Отмостки более 70 МДК отремонтировали в Подмосковье с 1 апреля | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 09:23 Отмостки более 70 МДК отремонтировали в Подмосковье с 1 апреля Отмостка / ГУСТ МО

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Управляющие компании Подмосковья отремонтировали более 70 отмосток с начала апреля. Об этом сообщили в ГУСТ Московской области.

Так, в городском округе Химки работы провели по улице Германа Титова, на проспекте Мельникова, по улице 9 Мая, а также в деревне Брехово в микрорайоне Митино Дальнее.

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В ГУСТ Подмосковья напомнили, что отмостка — это защита подвала и фундамента от влаги во время дождей и таяния снега. УК обязаны регулярно проверять ее состояние и оперативно устранять повреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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