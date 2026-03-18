В Подмосковье эффективно перерабатывают отходы, отметил министр

Сегодня, 18 марта, отмечается Всемирный день переработки отходов. Праздник призван обратить внимание на проблему мусора и важность вторичного использования ресурсов. Он был учрежден в 2018 году, его главное послание: «Не думай об отходах — думай о возможностях».

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что в Подмосковье создана четкая система переработки отходов для вторичного использования. По его словам, большинство строительных отходов, образующихся в Москве и Подмосковье, отправляются на перерабатывающие комплексы, а не на незаконные свалки.

Только в прошлом году было сформировано электронных талонов на перевозку свыше 42 миллионов кубометров строительных отходов. Московская агломерация генерирует порядка 50 миллионов кубометров отходов в среднем, и почти весь строительный мусор вовлечен в легальный оборот. Это большой шаг к экономике замкнутого цикла, которую строят в Подмосковье.

Виталий Мосин также напомнил, что по последнему исследованию ППК «Российский экологический оператор», Подмосковье занимает первое место среди регионов России по разделению отходов в быту: 69 процентов опрошенных сортируют отходы как минимум в два контейнера.