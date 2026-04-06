Минэкологии Подмосковья рассказало о Дне водных животных

3 апреля прошел Всемирный день водных животных, который был учрежден экологами в 2020 году для привлечения внимания к вопросам сохранения этого сообщества фауны. В этот день по всему миру проводятся мероприятия, направленные на просвещение и охрану природы.

«В Красной книге региона водные животные представлены широко». Под охраной находятся 11 видов рыб, обитающих в водоемах Подмосковья, а также другие представители водной фауны, такие как речная выдра и русская выхухоль. Кроме того, в реках и озерах обитают охраняемые моллюски и водные беспозвоночные», — сказал Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Среди охраняемых водных животных Московской области есть особенно редкие виды, например, русская выхухоль и европейская энигмомфискола. Эти виды занесены в Красную книгу под первой категорией как находящиеся под угрозой исчезновения. При этом популяции некоторых видов в последние годы начинают восстанавливаться. Так, численность речной выдры в Подмосковье постепенно увеличивается, и биологи фиксируют новые места ее обитания.