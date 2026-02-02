Минэкологии Подмосковья напомнило о важности болот для природы

Сегодня, 2 февраля, отмечается Всемирный день водно-болотных угодий. Именно в этот день в 1971 году в иранском Рамсаре была подписана Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, в первую очередь как места обитания водоплавающих птиц.

Водно-болотные угодья играют ключевую роль в экосистеме Подмосковья. По словам министра экологии и природопользования Московской области Виталия Мосина, когда-то болота занимали десятую часть территории современного Подмосковья. Они формировали уникальные ландшафты и служили местом обитания для сотен видов птиц, животных и растений. Однако с началом интенсивного осушения болот для создания сельхозугодий и добычи торфа их площадь сократилась впятеро.

Болота эффективно противодействуют скоплению углекислого газа. По этому показателю они в несколько раз эффективнее лесных массивов такой же площади.

Важные болотные угодья Подмосковья расположены в заказнике «Журавлиная родина», в Дубненской низине Талдома, а также в Фаустовской пойме «Москворецкого пойменного заказника» и Дединово-Белоомутской пойме реки Оки. Эти территории включены в список перспективных водно-болотных угодий международного значения.