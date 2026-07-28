Открытый заплыв «Сенежская миля» прошел в Солнечногорске

Традиционные соревнования, посвященные Дню Военно-Морского Флота, собрали на озере Сенеж в Солнечногорске пловцов из 12 городов Подмосковья, Москвы, а также из Новосибирска и Челябинска. На старт вышли как опытные спортсмены, так и любители, объединенные стремлением проверить свои силы.

В этом году участники «Сенежской мили», преодолели дистанцию 1 300 метров — два круга по 650 метров для мужчин и женщин. Предварительно маршрут проверили спасатели, ГИМС и «СолнСпас».

«Для нас важно, чтобы участники могли сосредоточиться на заплыве, зная, что безопасность на воде обеспечена на высоком уровне», — подчеркнул главный советник главы городского округа Солнечногорск Игорь Артамонов.

Победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами. Все участники заплыва также получили памятные юбилейные медали.

Заместитель главы Солнечногорска Ирина Тишина отметила, что такие мероприятия объединяют людей, укрепляют интерес к спорту и здоровому образу жизни, а также позволяют сохранять традиции, которыми по праву гордится Солнечногорск.