Открытый вокальный фестиваль детской песни «Звездопад» прошел в Одинцове
Открытый вокальный конкурс-фестиваль детской песни прошел в культурно-досуговом центре «Назарьевский» в Одинцове. Участие приняли более сотни юных талантов в возрасте от двух до 14 лет.
Выступления маленьких артистов оценили авторитетное жюри, в составе которого композиторы, исполнители и другие деятели культуры, которые делают большой вклад в развитие детской песни.
Всего гости фестиваля увидели 109 различных творческих номеров. Фестиваль «Звездопад» в городском округе проводят традиционно каждый год.
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Открытый вокальный фестиваль детской песни «Звездопад» прошел в Одинцове
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