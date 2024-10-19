Открытый вокальный фестиваль детской песни «Звездопад» прошел в Одинцове

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о. / Медиасток.рф

Открытый вокальный конкурс-фестиваль детской песни прошел в культурно-досуговом центре «Назарьевский» в Одинцове. Участие приняли более сотни юных талантов в возрасте от двух до 14 лет.

Выступления маленьких артистов оценили авторитетное жюри, в составе которого композиторы, исполнители и другие деятели культуры, которые делают большой вклад в развитие детской песни.

Всего гости фестиваля увидели 109 различных творческих номеров. Фестиваль «Звездопад» в городском округе проводят традиционно каждый год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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