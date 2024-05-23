Открытый урок «Цифровая грамотность и кибербезопасность» провели в Мытищах
Открытый урок «Цифровая грамотность и кибербезопасность» познакомил школьников из Мытищ с особенностями онлайн-покупок. Более 50 учеников седьмых классов школы № 27 и лицея № 34 узнали, как безопасно осуществлять покупки в интернете. Мероприятие прошло в формате онлайн.
На уроке рассмотрели такие важные аспекты, как социальная инженерия, безопасные сделки, процесс верификации и защищенный чат. Ребята научились отличать надежного продавца от мошенника, сформулировали ключевые правила безопасности при онлайн-покупках и узнали больше об интернет-угрозах, связанных с совершением сделок.
Открытый урок организован в рамках всероссийского просветительского проекта Минцифры России при поддержке Минпросвещения России.
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