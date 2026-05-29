Открытый урок студии цирковой гимнастики прошел в Воскресенске

Во дворце культуры «Химик» состоялось мероприятие для родителей начальной группы образцового коллектива — студии «Грация». Дети показали, чему научились за время занятий, а педагоги обеспечивали безопасность и поддерживали юных спортсменов.

В зале царила атмосфера волнения и гордости. Родители с восхищением наблюдали, как их дети четко и грациозно выполняют освоенные акробатические элементы.

Успех воспитанников — прямая заслуга профессиональной команды наставников: Натальи Учеваткиной, Владислава Голобородько и Софии Абрамович. Они сочетают материнскую заботу с тренерской требовательностью, помогая детям совершенствовать мастерство с каждым днем. Педагоги лично сопровождали выступления подопечных, обеспечивая их безопасность и уверенность.

Мероприятие превратилось в настоящий праздник творчества и спорта. Впереди юных гимнастов ждут новые выступления и достижения.​