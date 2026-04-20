Открытый урок по цифровой грамотности провели для школьников Солнечногорска

17 апреля в школе № 4 городского округа Солнечногорск прошел открытый урок для учащихся, посвященный цифровой грамотности, интернет-безопасности и патриотическому воспитанию. Занятие провел волонтер СВО, многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, телеведущий и актер Александр Зарубин.

В ходе встречи Александр Зарубин рассказал школьникам об основах самопрезентации, правилах поведения в социальных сетях и способах защиты от кибермошенников. Отдельно обсудили темы патриотического воспитания и значение живого общения, после чего ребята смогли задать гостю интересующие их вопросы.

После урока Александр Зарубин провел встречу с педагогами и руководством школы, где обсудили дальнейшее развитие направлений цифровой грамотности и патриотического воспитания в образовательных учреждениях округа.

«Поговорили о важности патриотизма, добрых делах и поддержке, а также о том, как обезопасить себя в интернете. Мошенники не дремлют, и тема очень серьезная. Мы много времени проводим в телефонах и компьютерах, забывая о реальной жизни. Сейчас важно меньше переписываться, а больше встречаться лично, общаться и гулять. Я ответил ребятам на их вопросы, обсудили будущие профессии. Приятно видеть такую интересную, глубокую молодежь. Рад, что могу поделиться опытом и направить их», — подчеркнул Александр Зарубин.

Мероприятие прошло в рамках федерального партийного проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия», который с 2022 года направлен на повышение цифровой грамотности населения, развитие навыков противодействия киберпреступности и формирование безопасной цифровой среды.