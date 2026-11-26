Открытый урок, посвященный роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» прошел в Одинцовском филиале МЮИ. Формат урока — групповой кейс-практикум, который позволил превратить разговор в живое исследование.

Студентам предложили поразмышлять над вопросом: допустимо ли считать, что человек может обладать «правом» на преступление. Учащиеся приблизились к осмыслению теории Раскольникова, разобрались, почему она потерпела крах, а также выявили позицию автора, опираясь на текст романа.

Участники разбились на четыре группы — каждой достался свой кейс, набор эпизодов и определенная зона ответственности. Внутри групп студенты распределили между собой роли руководителя, секретаря, спикера, аналитика или оформителя.

Кейс-практикум позволяет студентам не сразу получать готовые истины, а добывать их через работу с текстом. Они учатся аргументировать, слушать друг друга и делать выводы.