Открытый урок по основам предпринимательства прошел в школе № 30 в Балашихе

В школе № 30 городского округа Балашиха состоялся открытый урок в рамках цикла встреч «История успеха», организованных Управлением инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки. Мероприятие собрало предпринимателей, ведущих свой бизнес в округе, которые поделились с учениками профильных классов своими профессиональными историями и опытом.

Перед школьниками выступили генеральный директор ООО «Империя Здоровья и Красоты» и основатель детского центра «Звездочки» Наталья Кучерова, а также генеральный директор ООО «Эмилеми» Кирилл Юрьев.

Наталья Кучерова рассказала о создании современного медицинского центра и развитии детского образовательного проекта. Особое внимание она уделила социальным инициативам и благотворительной деятельности, которые, по ее словам, играют важную роль в бизнесе и приносят дополнительную ценность обществу.

Кирилл Юрьев поделился своей историей становления в предпринимательстве, озвучил ключевые принципы, которые помогли ему добиться успеха, а также рассказал о трудностях, с которыми сталкивался на пути. Он подчеркнул, что гибкость мышления, нестандартные решения и доверительные партнерские отношения являются основой устойчивого развития любого дела.

Открытые уроки «История успеха» проводятся в рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», который направлен на профессиональную ориентацию и стимулирование интереса молодежи к предпринимательству в Балашихе.