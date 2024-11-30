Открытый урок по медным духовым инструментам прошел в Красногорске

В концертном зале Петрово-Дальневской школы в Красногорске состоялся необычный открытый урок, посвященный медным духовым инструментам. Его провел преподаватель Ахат Самадов, который поделился с участниками своими знаниями и опытом.

На уроке ученики, выпускники и их родители узнали о разнообразии медных духовых инструментов, особенностях их звучания и способах игры. Ахат Самадович подробно рассказал о принципах дыхания и технике исполнения, а также предоставил возможность каждому попробовать сыграть на инструментах.

Мероприятие вызвало большой интерес у слушателей. Урок стал не только познавательным, но и практическим: участники смогли лично прикоснуться к миру музыки. Увлеченность и профессионализм преподавателя помогли раскрыть красоту и уникальность медных духовых инструментов.

Администрация школы выразила благодарность Ахату Самадовичу за проведение этого вдохновляющего урока. Такие события способствуют развитию интереса к музыке и искусству среди школьников и их семей.

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