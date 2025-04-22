Открытый урок по фильму «Вызываем огонь на себя» проведут в Химках

23 апреля в школе «Перспектива» в Химках пройдет тематический урок, посвященный 60-летию выхода на экраны фильма «Вызываем огонь на себя». Встреча объединит школьников, родителей, педагогов, ветеранов, историков и общественников.

Лента «Вызываем огонь на себя», снятая 60 лет назад, рассказывает о героизме советских партизан и подпольщиков, которые, рискуя жизнью, вели борьбу с врагом в тылу. «Фильм стал символом самоотверженности, мужества и любви к Родине», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Участники урока узнают об истории создания фильма, его авторах, актерском составе и реальных людях, ставших прототипами героев. Мероприятие пройдет 23 апреля в 12:30 по адресу: улица Зеленая, дом 22.

«В наши дни, когда история вновь делает виток, мы особенно остро ощущаем важность воспитания патриотизма, уважения к подвигу защитников Отечества и любви к Родине», — подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина

Инициатива проходит в рамках широкой патриотической программы, реализуемой в Химках. Как напомнила депутат Инна Монастырская, ее цель — формирование общих ценностей у жителей: любви к стране, родному городу, уважения к культуре и памяти поколений.