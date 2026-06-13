10 июня в Химках в школе № 29 прошел открытый урок, посвященный дню рождения легендарной саблистки, двукратной олимпийской чемпионки Софьи Великой. В актовом зале собрались юные атлеты из спортивной школы олимпийского резерва, их наставники и почетные гости, а с приветственным словом к молодежи обратились муниципальные депутаты, члены партии «Единая Россия» Наталья Каныгина и Ирина Спирина.

Наталья Каныгина отметила, что Софья Великая — символ целой эпохи в отечественном спорте, а ее путь от первых тренировок до золотых медалей в Рио-де-Жанейро и Токио — учебник воли и целеустремленности. Для юных спортсменов ее пример доказывает, что упорный труд и любовь к стране открывают путь к самым высоким пьедесталам.

Участникам мероприятия рассказали о насыщенном спортивном пути Софьи Великой, ее уникальном стиле ведения боя и многочисленных титулах чемпионки мира и Европы. Особое внимание уделили олимпийскому триумфу в 2016 и 2020 годах, а также тому, как спортсменка справлялась с трудностями и травмами, всегда возвращаясь на дорожку еще более сильной. Муниципальный депутат Ирина Спирина подчеркнула, что примеры таких атлетов, как Софья Великая, приобретают особое значение сегодня, когда бойцы в зоне СВО мужественно защищают интересы России. Воспитание патриотизма на примерах триумфа соотечественников — залог того, что Россия всегда будет страной победителей.

Открытый урок стал частью масштабной патриотической работы в Химках по инициативе депутатского корпуса. Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что ее ключевая цель — объединение химчан всех возрастов вокруг любви к России, гордости за свой город и уважения к историческому наследию.