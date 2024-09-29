Открытый урок по боксу с участием мастера спорта Макраусова провели в Химках

Юные спортсмены из Химок приняли участие в открытой тренировке по боксу. Мастер-класс посвятили 285-летаю со дня рождения великого русского государственного деятеля Григория Потемкина.

Титулованный боксер Константин Макраусов рассказал школьникам о важности активного образа жизни и напомнил о знаковых событиях в истории нашей страны.

«Помимо тренировок по боксу, мы организовываем и патриотические уроки для подопечных и рассказываем им военные истории, чтобы ребята знали о событиях, которые происходили в нашей стране», — сказал мастер спорта международного класса Константин Макраусов.

Дети и отцы встретились на ринге во время открытой тренировки. Такой формат помогает представителям разных поколений сблизиться. Помимо этого, всем присутствующим рассказали о жизни Григория Потемкина и значении его личности в истории России.

«Этот мастер-класс стал не просто спортивным праздником, а настоящим гимном мужеству, силе духа и верности Отечеству — качествам, которые неразрывно связаны с именем Григория Потемкина», — поделился муниципальный депутат Артур Каримов.

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