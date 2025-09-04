Открытый урок по безопасности прошел в техникуме в Чехове

Мероприятие приурочили ко Дню знаний и памяти жертв террора в Беслане 3 сентября. Занятие провели опытные специалисты: руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Виталий Пыхтин и начальник караула пожарно-спасательной части № 304 Константин Дроздов.

Эксперты поделились со студентами профессиональными знаниями о том, как правильно вести себя в различных чрезвычайных ситуациях. Особый акцент был сделан на обеспечении безопасности в быту, на суше и воде.

Урок прошел в формате живого диалога: студенты смогли задать все интересующие вопросы и получить компетентные ответы.

Подобные встречи, как отметили педагоги учебного заведения, крайне важны. Они формируют у молодежи не только теоретические знания, но и практические навыки, а главное — ответственное отношение к собственной жизни и здоровью окружающих.