Открытый урок об истребителе Су-57 прошел в химкинской школе
В химкинской школе «Триумф» состоялся открытый урок, посвященный российскому истребителю пятого поколения Су-57. Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».
«Наш город Химки тесно связан с отечественной авиационной и космической промышленностью. И очень здорово, что нашим школьникам рассказывают о выдающихся конструкторах и их гениальных изобретениях», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.
Участникам урока подробно рассказали о создании Су-57 в конструкторском бюро «Сухого». Школьники узнали, что этот многоцелевой истребитель сочетает функции ударного самолета и истребителя, обладает сверхманевренностью, летает на сверхзвуке без форсажа и оснащен технологией «стелс».
Как отметил лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов, такие мероприятия объединяют поколения вокруг общих ценностей — любви к Родине, уважения к ее истории и культуре.