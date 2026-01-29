Открытый урок об истребителе Су-57 прошел в химкинской школе

«Наш город Химки тесно связан с отечественной авиационной и космической промышленностью. И очень здорово, что нашим школьникам рассказывают о выдающихся конструкторах и их гениальных изобретениях», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Участникам урока подробно рассказали о создании Су-57 в конструкторском бюро «Сухого». Школьники узнали, что этот многоцелевой истребитель сочетает функции ударного самолета и истребителя, обладает сверхманевренностью, летает на сверхзвуке без форсажа и оснащен технологией «стелс».

Как отметил лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов, такие мероприятия объединяют поколения вокруг общих ценностей — любви к Родине, уважения к ее истории и культуре.