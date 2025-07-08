Открытый урок об истории Курской битвы прошел в Химках

Открытый урок, посвященный началу Курской битвы, провели в школе «Перспектива» в Химках. Ученики рассказали о ходе одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны.

Особое внимание уделили танковому бою под Прохоровкой — самому масштабному в мировой истории. Курская битва стала поворотным моментом войны и ознаменовала переход стратегической инициативы к Красной Армии.

«Сегодняшний формат — не формальная лекция, а живой диалог. Такие интерактивные уроки особенно важны в работе с подрастающим поколением. Они пробуждают интерес, формируют осознанное отношение к истории и воспитывают уважение к подвигу предков», — подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Гостям напомнили о создании Виртуального музея Химок. Платформа предложит архивные фотографии, рассказы участников войны и материалы о вкладе жителей округа в Победу.

«Виртуальный музей Химок — это современный способ говорить с молодежью о важном. Здесь будет можно увидеть архивные фото, услышать воспоминания участников войны и узнать о вкладе наших земляков в Победу. Это станет доступно, интересно и важно в сегодняшних условиях — когда на передовой снова стоят наши бойцы, защищая страну», — отметила депутат Ирина Спирина.

Открытый урок стал частью патриотической программы, направленной на сохранение исторической памяти и преемственность поколений.