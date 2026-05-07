Открытый урок о Знамени Победы прошел в Химках

В лицее № 7 в Химках состоялся открытый урок, посвященный водружению Знамени Победы над Рейхстагом. В нем приняли участие школьники, родители, педагоги и представители местной власти.

Школьникам рассказали о завершающем этапе Великой Отечественной войны и Берлинской наступательной операции. Особое внимание уделили боям за столицу нацистской Германии и штурму Рейхстага, где после ожесточенного сопротивления было поднято Знамя Победы.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил значение этой даты для страны.

«Водружение Знамени Победы символизирует мужество и силу духа народа. Мы должны сохранять память о цене Победы и передавать ее молодежи», — сказал он.

Учащимся объяснили, как советские войска продвигались по улицам Берлина и преодолевали сопротивление противника. Отдельно подчеркнули значение символа Победы, установленного над Рейхстагом в 1945 году.

Ирина Спирина обратила внимание на важность сохранения исторической правды.

«Когда в других странах искажают факты, наша задача состоит в том, чтобы сохранять правду и передавать ее детям. Подвиг советских воинов является основой нашей памяти», — заявила Спирина.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина отметила, что такие встречи направлены на укрепление связи поколений. По ее словам, работа в этом направлении помогает формировать уважение к истории страны и родного города.