Открытый урок о жизни мореплавателя Михаила Лазарева провели в Химках

Познавательную лекцию о великом мореплавателе Михаиле Лазаревом организовали в «Умной библиотеке» в Химках. Жителей округа познакомили с его биографией и вкладом в историю страны.

Гости мероприятия узнали, что Михаил Лазарев с детства полюбил море. Он окончил учебу в Морском кадетском корпусе и поступил на службу в Балтийском флоте. Также мореплаватель совершил кругосветное путешествие на шлюпе «Суворов».

«Знание истории своей страны, подвигов ее героев формирует чувство гордости за свою Родину, укрепляет национальное самосознание», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Напомним, что в Химках большое внимание уделяют патриотическому воспитанию молодежи. Ежедневно в округе проводят тематические мастер-классы, круглые столы, лекции и семинары, на которых жители узнают о героях родного города и своей страны.

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