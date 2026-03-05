Открытый урок о взятии крепости Корфу прошел школе Химок

В школе «Перспектива» в Химках прошел открытый урок, посвященный адмиралу Федору Ушакову. Встречу приурочили к годовщине взятия неприступной крепости Корфу в 1799 году.

Мероприятие организовали в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». На нем собрались учащиеся, их родители, педагоги и почетные гости.

Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила, что адмирал Ушаков — уникальная фигура в мировой истории. На его счету десятки блестящих побед, но взятие Корфу стоит особняком как вершина флотоводческого искусства. По ее словам, знать биографию таких людей и родную историю жизненно важно, ведь на этих примерах строится национальный характер.

Участникам рассказали о Средиземноморском походе 1799 года. Русская эскадра после четырехмесячной осады решилась на дерзкий штурм крепости, которую считали неприступной. Впервые в истории Корфу взяли преимущественно силами флота при поддержке десанта. Эта победа не только освободила Ионические острова, но и укрепила авторитет русского оружия в Европе.

В завершение встречи активистов из числа школьников наградили благодарственными письмами. Депутат Инна Монастырская напомнила, что главная цель таких мероприятий — объединение поколений вокруг любви к России, уважения к ее истории и культуре.