Открытый урок о взятии Будапешта в 1945 году прошел для школьников Химок

В школе № 29 Химок прошел открытый урок, посвященный Дню освобождения Будапешта от немецко-фашистских захватчиков. Ученики, родители и педагоги узнали о 108-дневной осаде венгерской столицы, которую историки называют «вторым Сталинградом».

Мероприятие открыла директор школы, муниципальный депутат Наталья Каныгина. По ее словам, в учебном заведении стараются разнообразить процесс и проводить необычные уроки, где дети — не просто слушатели, а активные участники.

«Практика показывает, что такие „Уроки мужества“ находят живой отклик в сердцах детей», — отметила она.

Участникам встречи восстановили хронологию событий зимы 1945 года. Они узнали, что Гитлер приказал удерживать Будапешт любой ценой, превратив его в неприступную крепость. Советские войска, проявляя чудеса тактики и стараясь сохранить архитектуру города, взламывали оборону врага 108 дней. Взятие столицы вывело Венгрию из войны и открыло Красной армии дорогу на Вену.

Депутат Инна Монастырская напомнила, что в округе ежедневно проводятся мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы и встречи с участниками СВО. Каждое из этих событий — шаг к формированию сплоченного общества.