Открытый урок о возможностях для молодежи прошел в Котельниках
Мероприятие с участием представителей «Молодой гвардии» и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) состоялось в школе «Навигатор». Старшеклассникам рассказали о форумах, стажировках и грантах.
Помощник советника руководителя Росмолодежи Никита Буслаев объяснил школьникам, что на каждом форуме разыгрываются гранты. Это сумма до одного миллиона рублей, которая перечисляется на банковскую карту победителя для реализации его проекта.
В учебном заведении почти 1500 ребят уже вовлечены в общественную деятельность. Это волонтеры Подмосковья, участники «Движения первых» и школьного парламента.
Президент школы Артур Саакян привел пример: недавно жена участника боевых действий попросила почистить ее машину от снега, и ученики с радостью помогли. Он отметил, что гордится такими ребятами с добрым сердцем.
В округе «Молодая гвардия» насчитывает более 80 активистов. Они регулярно проводят мероприятия для детей военнослужащих, ветеранов и молодежи.
Исполняющая обязанности руководителя местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Светлана Кормильцына подчеркнула, что такие встречи помогают ребятам думать о будущей профессии и о том, как они могут быть полезны стране. Участие в проектах Росмолодежи позволяет расширить кругозор и прокачать навыки.
Ближайшее масштабное событие от «Молодой гвардии» — субботник на территории усадьбы «Белая дача» в Котельниках.