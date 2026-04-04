Открытый урок о возможностях для молодежи прошел в Котельниках

Мероприятие с участием представителей «Молодой гвардии» и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) состоялось в школе «Навигатор». Старшеклассникам рассказали о форумах, стажировках и грантах.

Помощник советника руководителя Росмолодежи Никита Буслаев объяснил школьникам, что на каждом форуме разыгрываются гранты. Это сумма до одного миллиона рублей, которая перечисляется на банковскую карту победителя для реализации его проекта.

В учебном заведении почти 1500 ребят уже вовлечены в общественную деятельность. Это волонтеры Подмосковья, участники «Движения первых» и школьного парламента.