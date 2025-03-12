Открытый урок о Венской наступательной операции пройдет в Химках

Ученики школы № 29 из Химок примут участие в спортивно-патриотическом мероприятии в преддверии годовщины начала Венской наступательной операции. Дети прослушают историческую лекцию и продемонстрируют физическую подготовку.

Школьникам расскажут о ходе военной операции в 1945 году и ее значении в отечественной истории. Напомним, что наступление стало решающим этапом в Победе над фашизмом и освобождении Европы.

Кроме того, приглашенные гости, воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва по фехтованию смогут доказать свою силу и стойкость, сдав норматив «Готов к труду и обороне!».

«Наши предки проявили силу духа на полях сражений, и современная молодежь должна быть готова к любым вызовам, сохраняя любовь к Родине и ответственность перед ее будущим», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Встреча пройдет 15 марта в 13:00 на базе школы № 29, которая расположена по адресу: улица Совхозная, дом № 16, строение № 5.