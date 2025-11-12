Открытый урок о Великом стоянии на реке Угре прошел в Химках

В химкинской школе № 19 11 ноября прошел открытый урок, посвященный судьбоносной победе в сражении Великое стояние на реке Угре. Оно положило конец многовековому игу и открыло новую страницу в истории России.

Участники встречи подчеркнули значимость этого события.

«Очень важно помнить такие знаковые даты. Стояние на Угре — это великий пример того, как единство народа и твердая воля правителя могут победить даже самого грозного врага. Этот урок актуален во все времена: только вместе, плечом к плечу, мы можем отстоять свою свободу и независимость», — поделился муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Гостям рассказали об осени 1480 года. Хан Большой Орды Ахмат, заключивший союз с Казимиром IV, королем Польши и Литвы, двинулся на Русь с требованием возвращения дани. Московский князь Иван III, прозванный Великим, мобилизовал войско и вышел навстречу врагам. Армии заняли позиции на берегах Угры, и несколько недель противники стояли по обеим сторонам реки, не решаясь на генеральное сражение. Эта выдержка и сила русского войска вынудили хана Ахмата отступить без боя. Так без масштабного кровопролития завершилось татаро-монгольское иго, длившееся более двух столетий.

«Защищать свою Родину и народ — это священный долг каждого мужчины. И сегодня наши бойцы в зоне специальной военной операции являются прямыми продолжателями ратных традиций наших предков. Они, как и воины Ивана Великого, стоят на защите суверенитета страны и нашего будущего», — отметил депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Открытый урок, посвященный Великому стоянию на Угре, стал частью масштабной патриотической кампании в Химках, реализуемой с прошлого года. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул, что в городе ежедневно проходят мастер-классы, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками специальной военной операцией. Каждое событие — шаг к формированию сильного, сплоченного и сознательного общества.