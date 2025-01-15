Открытый урок о Сталинградской битве прошел в Химках

Историческую лекцию о ходе Сталинградской битвы провели в Доме юных техников «Интеграл» в Химках. Встречу приурочили к 82-й годовщине начала великого сражения.

Собравшимся рассказали о сути и ходе операции «Кольцо». Слушатели узнали интересные факты об истории Сталинградской битвы и проверили, насколько хорошо они усвоили материал, на интеллектуальной викторине.

«Лекция об одном из важнейших и крупнейших сражений Великой Отечественной войны объединила жителей разных возрастов. Операция „Кольцо“ стала победной точкой всей Сталинградской битвы», — отметила муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Особое внимание в Химках уделяют сохранению исторической памяти и культурного наследия. Так, в округе действует масштабная патриотическая программа, в рамках которой ежедневно проводят тематические мероприятия для молодежи. Всего с июля 2024 года организовали 600 различных активностей.