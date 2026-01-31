Открытый урок о штурме Кенигсберга провели в Химках

В Химках школьники и гости детально разобрали операцию Красной армии по взятию Кенигсберга. В школе № 29 прошел открытый урок, посвященный роли маршала Александра Василевского.

Ученики, их родители и педагоги перенеслись в апрель 1945 года. Им показали, как советские войска за четыре дня взяли город-крепость, который немцы считали неприступным.

«Это выход за рамки учебника. Ребята могут вступить в диалог с ветеранами, задать вопросы и почувствовать связь с историей», — сказала директор школы Наталья Каныгина.

На уроке рассказали о военном гении Александре Василевском. Он командовал 3-м Белорусским фронтом. Перед штурмом солдаты тренировались на точных макетах укреплений, а мощная артиллерия сломила дух врага.