Открытый урок о подвиге пионера Вити Коробкова провели в школе Химок

В школе № 29 Химок 4 марта прошел открытый урок, посвященный юному разведчику и пионеру-герою Вите Коробкову. Участниками встречи стали школьники, юные фехтовальщики из спортшколы олимпийского резерва, родители и педагоги.

Директор школы, муниципальный депутат Наталья Каныгина подчеркнула важность таких мероприятий. По ее словам, современным подросткам нужно понимать, что герои войны — реальные мальчишки и девчонки, которые в грозный час проявили недетскую стойкость.

Ученикам рассказали историю крымского мальчика, который помогал отцу в подпольной деятельности в оккупированной Феодосии. Витя собирал данные о позициях врага и технике, разносил листовки. Гестаповцы схватили его, подвергли пыткам, но он не предал друзей. Героя расстреляли в марте 1944-го, за месяц до освобождения города.

Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила, что сегодня, когда воины в зоне СВО сражаются за суверенитет и будущее России, особенно важно помнить героев прошлого. Их подвиг — нравственный ориентир, а сохранение исторической памяти не позволит никому переписать историю Победы.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что в Химках ежедневно проходят мастер-классы, открытые уроки, встречи с бойцами СВО и другие события.