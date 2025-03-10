Открытый урок о подвиге Минина и Пожарского прошел в Химках

Историческая лекция «Монумент народной славы» прошла в доме культуры «Лунево». Собравшимся рассказали об истории создания памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

Мемориал торжественно открыли в 1818 году в честь героев Второго ополчения Минина и Пожарского. Предводители народного движения подняли державу из руин «Смутного времени» и освободили Москву от польских оккупантов. Жителям Химок рассказали об этих исторических событиях и о процессе создания памятника на историческом экскурсе.

«Во время таких мероприятий мы имеем уникальную возможность задуматься о величии нашей истории, о тех подвигах, которые совершали наши предки ради свободы и благополучия нашей страны», — отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Открытый урок посетили учащиеся химкинских школ, их родители и педагоги, а также общественные деятели и муниципальные депутаты. Встреча стала частью масштабной патриотической программы, призванной сохранить культурное и историческое наследие страны и передать память подрастающему поколению.