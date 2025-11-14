Открытый урок о летчике Константине Лабутине прошел в Химках

В школе «Наследие» 13 ноября состоялся открытый урок, посвященный памяти ее выпускника — летчика-аса, Героя Советского Союза Константина Лабутина. Участие в мероприятии приняли школьники, их родители, учителя и почетные гости.

Значимость фигуры летчика выделили на встрече.

«Очень важно рассказывать нашей молодежи о выдающихся земляках, о химчанах, которые прославили наш город. Когда ребята узнают, что Герой Советского Союза учился в их родной школе, это невероятно их вдохновляет», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Гостям встречи поведали о жизни и подвиге Константина Лабутина. Он родился 12 ноября 1921 года и учился в этой школе. Во время Великой Отечественной войны капитан Лабутин, командир эскадрильи, совершил свыше 230 боевых вылетов и лично сбил около 15 вражеских самолетов. После войны он продолжил службу и дослужился до звания генерала. Лабутин неоднократно возвращался в родную школу, выступая перед учениками и делясь воспоминаниями о фронтовой службе.

«Сегодня, когда наши воины в ходе специальной военной операции вновь защищают Родину, особенно важно сохранять историческую память и передавать ее молодому поколению. Подвиг таких героев, как Константин Лабутин, — это тот нравственный ориентир, на который равняются наши бойцы. Это пример несгибаемой воли и преданности Отечеству», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Этот открытый урок стал частью большой программы патриотических мероприятий, которые проходят в Химках с прошлого года. Муниципальный депутат Ирина Спирина поделилась, что их главная задача — объединять разные поколения вокруг общих ценностей: любви к России, уважения к истории и культуре родного края.