Открытый урок о летчике-герое Михаиле Родионове прошел в Химках

Открытый урок истории, посвященный летчику из Химок, Михаилу Родионову, провели для жителей округа. Собравшимся рассказали о судьбе героя Отечества, который погиб, защищая родную страну.

Михаил Родионов родился в деревне Песочное и с юных лет знал, что ему суждено летать. Он окончил аэроклуб и стал летчиком, а в годы войны пополнил ряды советских солдат. Погиб Михаил при выполнении боевого задания: протаранил разведывательный самолет противника и получил смертельное ранение. Посмертно награжден званием Героя Советского союза, орденами Ленина и Красного Знамени.

«Каждый год в нашем округе проходят памятные мероприятия, посвященные героям, отдавшим свои жизни за Родину. Сейчас, когда наши солдаты вновь защищают страну на передовой, важно помнить их подвиги», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Напомним, что в Химках особое внимание уделяют патриотическому воспитанию молодежи. Так, в округе ежедневно организуют тематические лекции, кинопоказы, концерты, мастер-классы и многое другое.